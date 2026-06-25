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Дефіцит пального на окупованій Донеччині: бензин є лише на восьми АЗС
На тимчасово окупованій території Донецької області зменшилася кількість автозаправних станцій, де є паливо.
За наявною інформацією, бензин і газ можна знайти лише на восьми заправках. При цьому на них у продажу є тільки бензин марки АІ-95, повідомляють окупаційні інформ-ресурси.
Інших видів пального, зокрема бензину АІ-100 та АІ-92, на заправках не виявили. Дизельне пальне та газ наразі доступні лише на одній із них.
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