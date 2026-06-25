Посадовця Костянтинівської міськради підозрюють у переплаті майже 14 мільйонів за колючий дріт для оборони

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури повідомлено про підозру посадовцю Костянтинівської міської ради, який відповідав за проведення тендерних закупівель. Йому інкримінують службову недбалість під час закупівлі колючого дроту для облаштування оборонних рубежів на одному зі стратегічно важливих напрямків фронту.

За даними слідства, у 2025 році чиновник організував закупівлі спеціального колючого дроту «єгоза». Однак, маючи відповідні повноваження, він не перевірив належним чином вартість запропонованої постачальником продукції, повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Як наслідок, договори уклали за цінами, які, за оцінкою слідства, були приблизно у 1,5 раза вищими за ринкові. Чотири закупівлі колючого дроту обійшлися бюджету у 39,4 млн грн, хоча їхня ринкова вартість становила близько 25,4 млн грн. Таким чином, держава, за попередніми підрахунками, переплатила майже 14 млн грн.

Посадовцю повідомили про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України — неналежне виконання службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування проводять слідчі ГУНП у Донецькій області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань.