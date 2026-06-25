Росіяни скинули три авіабомби на Дружківку: загинула жінка, четверо людей поранені

Російські війська 25 червня атакували Дружківку на Донеччині, внаслідок чого загинула цивільна людина, ще четверо мешканців отримали поранення.

Близько 11:30 окупанти скинули на місто три авіаційні бомби «ФАБ-250» з універсальним модулем планування та корекції (УМПК). Унаслідок удару 56-річна жінка отримала травми, несумісні з життям, повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Також поранення дістали 68-річний чоловік та троє жінок віком 51, 58 і 67 років. У постраждалих медики діагностували мінно-вибухові травми та осколкові поранення.

За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.





