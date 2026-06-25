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Ольга Романова
редактор
17:32, Сьогодні

Окупанти вдарили дроном по цивільному автомобілю на Донеччині: виникла пожежа, - ФОТО

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Окупанти вдарили дроном по цивільному автомобілю на Донеччині: виникла пожежа, - ФОТО

У селищі Красноторка Краматорської громади російські війська атакували цивільний автомобіль за допомогою FPV-дрона. Унаслідок удару постраждав водій.

Після влучання транспортний засіб загорівся. Пожежники ліквідували займання та не допустили поширення вогню на інші об’єкти, повідомляє ДСНС України.

Окупанти вдарили дроном по цивільному автомобілю на Донеччині: виникла пожежа, - ФОТО, фото-1

«Російські окупанти продовжують атакувати цивільний транспорт на Донеччині», — зазначили у повідомленні.

Окупанти вдарили дроном по цивільному автомобілю на Донеччині: виникла пожежа, - ФОТО, фото-2

Мешканців регіону закликають бути максимально обережними та, за можливості, евакуюватися до безпечніших районів України.



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#Донеччина #дрон #окупанти #вантажівка
Ольга Романова
редактор
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