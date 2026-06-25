Окупанти вдарили дроном по цивільному автомобілю на Донеччині: виникла пожежа, - ФОТО

У селищі Красноторка Краматорської громади російські війська атакували цивільний автомобіль за допомогою FPV-дрона. Унаслідок удару постраждав водій.

Після влучання транспортний засіб загорівся. Пожежники ліквідували займання та не допустили поширення вогню на інші об’єкти, повідомляє ДСНС України.

«Російські окупанти продовжують атакувати цивільний транспорт на Донеччині», — зазначили у повідомленні.

Мешканців регіону закликають бути максимально обережними та, за можливості, евакуюватися до безпечніших районів України.





