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Ольга Романова
редактор
10:58, Сьогодні
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Російський авіаудар по Краматорську: троє поранених, виникли пожежі, - ФОТО

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Російський авіаудар по Краматорську: троє поранених, виникли пожежі, - ФОТО

Унаслідок російського авіаудару по житловій забудові Краматорська поранення отримали троє людей.

У місті зафіксовано значні руйнування: пошкоджено п’ять багатоквартирних будинків, а також магазини й кафе. Внаслідок обстрілу виникли два осередки пожежі. ро це повідомляє ДСНС України.

Російський авіаудар по Краматорську: троє поранених, виникли пожежі, - ФОТО, фото-1

Рятувальники працювали в умовах підвищеної небезпеки, оскільки існувала загроза повторних атак. Через це вони неодноразово змушені були відходити в укриття. Попри ризики, вогнеборці ліквідували займання у двоповерховому будинку та сусідній триповерхівці на загальній площі 630 квадратних метрів.





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#Донеччина #окупанти #обстріл #наслідки #Краматорськ #пожежі #авто
Ольга Романова
редактор
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