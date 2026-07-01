Російський авіаудар по Краматорську: троє поранених, виникли пожежі, - ФОТО

Унаслідок російського авіаудару по житловій забудові Краматорська поранення отримали троє людей.

У місті зафіксовано значні руйнування: пошкоджено п’ять багатоквартирних будинків, а також магазини й кафе. Внаслідок обстрілу виникли два осередки пожежі. ро це повідомляє ДСНС України.

Рятувальники працювали в умовах підвищеної небезпеки, оскільки існувала загроза повторних атак. Через це вони неодноразово змушені були відходити в укриття. Попри ризики, вогнеборці ліквідували займання у двоповерховому будинку та сусідній триповерхівці на загальній площі 630 квадратних метрів.











