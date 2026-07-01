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Російський авіаудар по Краматорську: троє поранених, виникли пожежі, - ФОТО
Унаслідок російського авіаудару по житловій забудові Краматорська поранення отримали троє людей.
У місті зафіксовано значні руйнування: пошкоджено п’ять багатоквартирних будинків, а також магазини й кафе. Внаслідок обстрілу виникли два осередки пожежі. ро це повідомляє ДСНС України.
Рятувальники працювали в умовах підвищеної небезпеки, оскільки існувала загроза повторних атак. Через це вони неодноразово змушені були відходити в укриття. Попри ризики, вогнеборці ліквідували займання у двоповерховому будинку та сусідній триповерхівці на загальній площі 630 квадратних метрів.
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