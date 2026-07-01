З початку повномасштабної війни СБУ нейтралізувала понад 16 тисяч російських кібератак та кіберінцидентів

Від початку повномасштабного вторгнення фахівці Департаменту кібербезпеки СБУ нейтралізували понад 16 тисяч кібератак і кіберінцидентів, здійснених російською федерацією.

Певна частина із них була спрямована проти українських медіа. Про це заявив керівник Департаменту кібербезпеки (ДКІБ) СБУ бригадний генерал Володимир Карастельов.

«З 24 лютого 2022 року росія значно збільшила кількість кібератак по Україні. Якщо ми говоримо про найбільші із них, про ті, якими займається саме СБУ, то за цей час нам вдалося нейтралізувати понад 16 тис. кібератак і критичних кіберінцидентів. Примітно, що крім державних органів, фінансових установ та оборонних структур пріоритетною ціллю для подібних нападів ворога є українські засоби масової інформації», – підкреслив Володимир Карастельов.

За словами керівника Департаменту кібербезпеки СБУ, у 2026 році російські хакери здійснили масштабну тригодинну DDoS-атаку на один із загальнонаціональних телеканалів.

«Ботмережа генерувала до 200 тисяч запитів щохвилини з вузлів в Азії, Європі та США. Атаку було спрямовано на прикладний рівень сайту: хакери імітували дії реальних користувачів, щоб перевантажити сервер складними запитами та зробити ресурс недоступним. Завдяки оперативному втручанню кіберфахівців СБУ сайт продовжив працювати, а противник не досяг своєї мети», – зазначив Володимир Карастельов.

Ще одну із провідних українських телегруп ворог атакував у 2025 році: «Зловмисники розпочали напад на інформаційно-комунікаційні системи цього телеканалу з фішингової кампанії та паралельно намагалися проникнути через суміжну інфраструктуру. Фахівці СБУ своєчасно виявили вторгнення та не допустили реалізації кінцевої мети ворога – отримання контролю над ресурсом для публікацій пропагандистського контенту від імені українського медіа», – повідомив очільник ДКІБ СБУ.

Для посилення захисту українських медіа Служба безпеки України спільно з Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення реалізує проєкт із підвищення кіберстійкості місцевих і регіональних ЗМІ.

«Головна мета спільного проєкту – не лише реагувати на кібератаки після того, як вони вже сталися, а й сформувати у регіональних редакціях практичну спроможність самостійно виявляти загрози, захищати свої цифрові ресурси та забезпечувати безперервну роботу навіть в умовах повномасштабної війни. Ми зацікавлені у системній та постійній співпраці з фахівцями СБУ в цьому напрямку», – наголосила Ольга Герасим'юк, Голова Національної ради.

У 2026 році в межах проєкту було проведено серію практичних тренінгів із кібербезпеки для представників регіональних медіа. Навчання відбулося на 20 регіональних майданчиках, охопивши представників 21 області України. У тренінгах взяли участь майже 450 осіб – керівники медіа, журналісти, редактори, адміністратори цифрових ресурсів і технічні спеціалісти редакцій.





