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Сили оборони зруйнували міст на трасі Донецьк – Маріуполь, який використовували окупанти, - ФОТО
Сили оборони України зруйнували автомобільний міст на трасі Донецьк – Маріуполь, яку для своєї логістики використовують російські окупанти.
На опублікованих у соцмережах фото з місця видно, що міст неможливо використовувати для руху техніки.
Удар українських військових обвалив одразу кілька прольотів на двох смугах. Також пошкоджені опори.
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