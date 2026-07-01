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Ольга Романова
редактор
14:54, Сьогодні
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Сили оборони зруйнували міст на трасі Донецьк – Маріуполь, який використовували окупанти, - ФОТО

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Сили оборони України зруйнували автомобільний міст на трасі Донецьк – Маріуполь, яку для своєї логістики використовують російські окупанти.

На опублікованих у соцмережах фото з місця видно, що міст неможливо використовувати для руху техніки.

Сили оборони зруйнували міст на трасі Донецьк – Маріуполь, який використовували окупанти, - ФОТО, фото-1

Удар українських військових обвалив одразу кілька прольотів на двох смугах. Також пошкоджені опори.

Сили оборони зруйнували міст на трасі Донецьк – Маріуполь, який використовували окупанти, - ФОТО, фото-2





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#Донеччина #ТОТ #міст #знищення
Ольга Романова
редактор
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