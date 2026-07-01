Сили оборони зруйнували міст на трасі Донецьк – Маріуполь, який використовували окупанти, - ФОТО

Сили оборони України зруйнували автомобільний міст на трасі Донецьк – Маріуполь, яку для своєї логістики використовують російські окупанти.

На опублікованих у соцмережах фото з місця видно, що міст неможливо використовувати для руху техніки.

Удар українських військових обвалив одразу кілька прольотів на двох смугах. Також пошкоджені опори.











