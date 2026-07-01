Під контролем України залишаються 5300 квадратних кілометрів території Донеччини

Кремль встановлює для російських військових нереалістичні терміни повного захоплення Донецької області, що не відповідають реальній ситуації на полі бою.

Окупанти значно знизили темпи просування у 2026 році, сказано в аналізі Інституту вивчення війни (ISW) 30 червня.

Президент України Володимир Зеленський 29 червня заявив, що з початку повномасштабного вторгнення Москва 15 разів встановлювала терміни для захоплення Донбасу, але жодного разу їх не виконала. Тепер Кремль поставив задачу захопити Донецьку область до 31 грудня 2026 року. ISW вважає цей термін, як і попередні, нереальним.

За даними аналітиків, у червні 2026 року російські війська просувалися в середньому на 3,79 квадратних кілометрів на день — це значно менше, ніж у серпні 2025 року, коли вони просувалися зі швидкістю 16,65 квадратних кілометрів на день.

Російським військам потрібно захопити ще близько 5305 квадратних кілометрів, території Донецької області, підрахував ISW. Аналітики називають малоймовірним те, що їм вдасться це зробити до кінця року в умовах повільного наступу.

Нереалістичні терміни Кремля сприяють тому, що російські війська на місцях подають «красиві звіти» вищому командуванню, застосовують тактику «підняття прапорів» на територіях, що не контролюють, та все частіше використовують оброблені штучним інтелектом відео для демонстрації «просування» там, де вони не утримують позиції. Війська країни-агресора також продовжують витрачати значні ресурси та людські сили, намагаючись досягти нереалістичних цілей.

ISW припускає, що російський диктатор Володимир Путін має хибне уявлення про успіхи та можливості російської армії, зважаючи на тенденцію в російському військовому керівництві спотворювати ситуацію на фронті на надавати неточні оцінки.





