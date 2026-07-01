Рус
  • Головна
  • Під контролем України залишаються 5300 квадратних кілометрів території Донеччини
Ольга Романова
редактор
18:18, Сьогодні
Надійне джерело

Під контролем України залишаються 5300 квадратних кілометрів території Донеччини

Читать на русском

Кремль встановлює для російських військових нереалістичні терміни повного захоплення Донецької області, що не відповідають реальній ситуації на полі бою.

Окупанти значно знизили темпи просування у 2026 році, сказано в аналізі Інституту вивчення війни (ISW) 30 червня.

Президент України Володимир Зеленський 29 червня заявив, що з початку повномасштабного вторгнення Москва 15 разів встановлювала терміни для захоплення Донбасу, але жодного разу їх не виконала. Тепер Кремль поставив задачу захопити Донецьку область до 31 грудня 2026 року. ISW вважає цей термін, як і попередні, нереальним.

Під контролем України залишаються 5300 квадратних кілометрів території Донеччини, фото-1

За даними аналітиків, у червні 2026 року російські війська просувалися в середньому на 3,79 квадратних кілометрів на день — це значно менше, ніж у серпні 2025 року, коли вони просувалися зі швидкістю 16,65 квадратних кілометрів на день.

Російським військам потрібно захопити ще близько 5305 квадратних кілометрів, території Донецької області, підрахував ISW. Аналітики називають малоймовірним те, що їм вдасться це зробити до кінця року в умовах повільного наступу.

Нереалістичні терміни Кремля сприяють тому, що російські війська на місцях подають «красиві звіти» вищому командуванню, застосовують тактику «підняття прапорів» на територіях, що не контролюють, та все частіше використовують оброблені штучним інтелектом відео для демонстрації «просування» там, де вони не утримують позиції. Війська країни-агресора також продовжують витрачати значні ресурси та людські сили, намагаючись досягти нереалістичних цілей.

ISW припускає, що російський диктатор Володимир Путін має хибне уявлення про успіхи та можливості російської армії, зважаючи на тенденцію в російському військовому керівництві спотворювати ситуацію на фронті на надавати неточні оцінки.



Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донеччина #війна #ISW #окупанти #ЗСУ
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту