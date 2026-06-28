Врятувати майбутнє: як триває евакуація сімей з дітьми з палаючої Донеччини

Безперервні обстріли російської армії перетворюють міста та села Донецької області на непридатні для життя руїни. Щодня офіційні джерела фіксують нові жертви серед цивільного населення. Проте найважчим наслідком бойових дій є те, що разом із дорослими, які з різних причин зволікають із виїздом, жахи війни змушені переживати діти.

У цих умовах порятунок найменших громадян України стає головним пріоритетом як для органів влади, так і для рятувальних служб.

Масштаби гуманітарної ситуації в регіоні

За офіційними даними представника Донецької ОДА Дмитра Петліна станом на 25 червня, загальна картина в області виглядає так:



- З лютого 2022 року з підконтрольних територій Донеччини виїхали понад 1 мільйон 394 тисячі осіб. Серед них — більш ніж 210 тисяч дітей та 47,5 тисяч людей з обмеженими можливостями.



- лише з початку червня з області вдалося евакуювати понад 9,5 тисяч мешканців.

На підконтрольній території Донеччини досі перебувають 135 тисяч цивільних, серед яких понад 7,6 тисяч — діти. Зокрема, у 20 громадах, які віднесені до територій активних бойових дій, все ще залишається 14 800 осіб.

Офіційні рішення влади: розширення зони примусової евакуації

Через погіршення безпекової ситуації Донецька ОВА за погодженням із Координаційним штабом у червні ухвалила рішення про розширення території обов'язкової евакуації сімей із дітьми. Цей захід охоплює:



- Окремі вулиці міст Слов'янськ і Краматорськ, а також селища Біленьке;



- Усю територію населених пунктів Привілля та Малотаранівка.

«Це важке, але необхідне рішення. Наше головне завдання — вберегти життя дітей... Людей супроводжуватимуть на всіх етапах — від виїзду до приймального пункту і подальшого розміщення у безпечніших регіонах. Прошу батьків не зволікати і не наражати дітей на небезпеку», — наголосив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Він зазначив, що вивезення неповнолітніх здійснюється виключно у супроводі батьків, осіб, які їх замінюють, або законних представників. До процесу залучені військові адміністрації, поліція, ДСНС, соціальні служби та служби у справах дітей.

Гарячі точки: порятунок під вогнем і дронами

Ситуація у прифронтових громадах залишається критичною через активне застосування ворогом керованих авіаційних бомб (КАБів) та ударних безпілотників. Наприклад, у Дружківській громаді залишається близько 5 500 людей (безпосередньо в місті Дружківка — 5 200). Населений пункт піддається жорстоким ударам КАБів, які руйнують багатоповерхівки.

Заявки мешканців на виїзд по черзі відпрацьовують екіпажі поліції «Білий Янгол» та рятувальники підрозділу ДСНС «Фенікс», а на окремих ділянках людей підхоплюють та вивозять українські військові.

У Краматорській громаді фронт проходить на відстані від 13 до 22 кілометрів, тому будь-який автотранспорт тут перебуває під прицілом ворога.

25 червня з Малотаранівки, Привілля, Біленького та Краматорська поліцейські та волонтери врятували 9 дітей.



З Малотаранівки виїхали дві багатодітні родини (в одній троє хлопчиків, в іншій — четверо дітей). Через обстріли діти не залишали меж подвір'я. Щоб вивезти людей та їхні речі, знадобилося залучити кілька автомобілів.





З Красноторки евакуювали матір із двома підлітками одразу після нічного влучання КАБів у приватний сектор.



Начальник відділу превенції Краматорського райуправління поліції Володимир Коваль зазначив, що правоохоронці продовжують роз'яснювальну роботу з населенням, адже з окремих районів громади необхідно вивезти ще 134 родини, де виховуються 144 дитини. Завдання поліції — безпечно вивезти людей і передати їх службам для організації проживання.

У селищі Кіндратівка між Дружківкою та фронтовою Костянтинівкою залишилося менше 50 мешканців. Через високу активність ворожих дронів заїхати туди автомобілем стало неможливо. Екіпаж «Білого Янгола» спільно з представниками громадського формування «Капеланський патруль» здійснювали евакуацію в пішому режимі.

Літню маломобільну жінку та її сина довелося транспортувати на звичайній тачці. Щоб уберегтися від безпілотників, які кружляли над головами, рятувальники ховалися під деревами та застосовували антидронову зброю.



Цього ж дня з Кіндратівки вивезли ще одну родину — матір, дідуся та неповнолітнього хлопця. Усіх врятованих доправили до безпечних місць, після чого волонтери допомогли їм виручити до тилових регіонів України.

Замість післямови



Попри надскладні безпекові умови та цілеспрямоване полювання ворожих дронів на евакуаційний транспорт, українські служби продовжують боротися за кожне життя. Розширення зони обов'язкового виїзду сімей із дітьми є вимушеним кроком, покликаним не допустити нових трагедій. Приклади успішного вивезення людей із прифронтових населених пунктів доводять, що державні служби та волонтери готові супроводжувати евакуйованих на кожному етапі — від порятунку з-під завалів до адаптації на новому, безпечному місці.