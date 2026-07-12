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  • На Донеччині за добу окупанти 17 разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще шестеро поранено
Ольга Романова
редактор
10:11, Сьогодні
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На Донеччині за добу окупанти 17 разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще шестеро поранено

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На Донеччині за добу окупанти 17 разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще шестеро поранено

За 11 липня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Слов'янську. Ще 6 людей в області за добу дістали поранення.

Всього за добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 419 людей, у тому числі 39 дітей, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Добропіллі поранено людину.

Краматорський район. У Слов'янську 1 людина загинула і 4 поранені, пошкоджено 4 багатоповерхівки, 15 приватних будинків, 2 адмінбудівлі та 4 автівки. У Краматорську пошкоджено авто. У Знаменівці Олександрівської громади поранено людину, пошкоджено ангар і автомобіль; у Новополтавці пошкоджено 3 будинки. В Іверському Новодонецької громади пошкоджено приватний будинок.


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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
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