На Донеччині за добу окупанти 44 рази обстріляли населені пункти: семеро людей загинули та ще 21 поранено

За 10 липня росіяни вбили 7 жителів Донеччини: 5 у Біленькому і 2 в Краматорську. Ще 21 людина в області за добу дістала поранення.

Всього за добу росіяни 44 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту і 544 людини, у тому числі 76 дітей, про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Краматорський район. У Святогірську пошкоджено приватні будинки. У Миколаївській громаді пошкоджено автомобіль. У Слов'янську поранено 2 людини, пошкоджено 7 приватних будинків, адмінбудівлю, крамницю, будівлю АЗС і 5 автомобілів; у Билбасівці поранено 3 людини. У Краматорську поранено 7 людей, пошкоджено автомобіль; у Біленькому 5 людей загинули і 7 поранені, у Шабельківці 2 людини загинули. В Олександрівці пошкоджено приватний будинок. У Новодонецькому пошкоджено приватний будинок, адмінбудівлю і 2 автівки; у Спасько-Михайлівці пошкоджено адмінбудівлю і 6 гаражів; у Курициному пошкоджено авто. У Дружківці поранено людину, пошкоджено багатоповерхівку; в Олексієво-Дружківці поранено людину.





