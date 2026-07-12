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За добу захисники України знищили 1320 російських окупантів

Сили оборони ліквідували ще 1320 російських окупантів упродовж минулої доби. Знишено чотири танки. Про це інформує Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.07.26 орієнтовно склали: особового складу – близько 1 419 090 (+1 320) осіб

танків – 12 120 (+4) од.

бойових броньованих машин – 24 928 (+6) од.

артилерійських систем – 45 807 (+53) од.

РСЗВ – 1 928 (+4) од.

засоби ППО – 1 485 (+0) од.

літаків – 437 (+0) од.

гелікоптерів – 353 (+0) од.

наземні робототехнічні комплекси – 1 883 (+15) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 403 959 (+2 034) од.

крилаті ракети – 4 889 (+2) од.

кораблі / катери – 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 119 038 (+428) од.

спеціальна техніка – 4 407 (+5) од.

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Ольга Романова редактор