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За добу захисники України знищили 1490 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони України ліквідували 1490 російських окупантів. Знищили 8 ворожих танків та 4 засоби ППО. Про це інформує Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.07.26 орієнтовно склали: особового складу – близько 1 417 770 (+1 490) осіб

танків – 12 116 (+8) од.

бойових броньованих машин – 24 922 (+10) од.

артилерійських систем – 45 754 (+74) од.

РСЗВ – 1 924 (+1) од.

засоби ППО – 1 485 (+4) од.

літаків – 437 (+0) од.

гелікоптерів – 353 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 1 868 (+3) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 401 925 (+1 294) од.

крилаті ракети – 4 887 (+0) од.

кораблі / катери – 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 118 610 (+361) од.

спеціальна техніка – 4 402 (+0) од.

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Ольга Романова редактор