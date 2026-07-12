Росія вдарила авіабомбами по Слов'янську: загинула людина, троє поранені, - ФОТО

У Слов'янську Донецької області внаслідок російського авіаудару загинула одна людина, ще троє дістали поранення.

Внаслідок влучання пошкоджено чотири багатоквартирні та 16 приватних житлових будинків, адміністративну будівлю, а також легкові автомобілі, повідомляє ДСНС України.

Крім того, російські війська обстріляли селище Билбасівка Слов'янської громади. Внаслідок ворожої атаки загорілася адміністративна будівля.

На місцях влучань працювали рятувальники, які оперативно ліквідували пожежі та не допустили подальшого поширення вогню.





