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Ольга Романова
редактор
10:52, Сьогодні
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Росія вдарила авіабомбами по Слов'янську: загинула людина, троє поранені, - ФОТО

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Росія вдарила авіабомбами по Слов'янську: загинула людина, троє поранені, - ФОТО

У Слов'янську Донецької області внаслідок російського авіаудару загинула одна людина, ще троє дістали поранення.

Внаслідок влучання пошкоджено чотири багатоквартирні та 16 приватних житлових будинків, адміністративну будівлю, а також легкові автомобілі, повідомляє ДСНС України.

Росія вдарила авіабомбами по Слов'янську: загинула людина, троє поранені, - ФОТО, фото-1

Крім того, російські війська обстріляли селище Билбасівка Слов'янської громади. Внаслідок ворожої атаки загорілася адміністративна будівля.

Росія вдарила авіабомбами по Слов'янську: загинула людина, троє поранені, - ФОТО, фото-2

На місцях влучань працювали рятувальники, які оперативно ліквідували пожежі та не допустили подальшого поширення вогню.

Росія вдарила авіабомбами по Слов'янську: загинула людина, троє поранені, - ФОТО, фото-3



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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки #Словʼянськ #пожежі
Ольга Романова
редактор
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