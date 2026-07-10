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Роман Лазоренко
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19:53, Сьогодні
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Масований авіаналіт на Краматорськ: окупанти вбили чотирьох цивільних, 13 людей поранені, - ФОТО

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Масований авіаналіт на Краматорськ: окупанти вбили чотирьох цивільних, 13 людей поранені, - ФОТО

Сьогодні, 10 липня російські війська завдали масованого авіаудару по Краматорську та селищу Біленьке.

Внаслідок атаки загинули четверо цивільних людей, ще 13 мешканців отримали поранення. За даними Донецької обласної прокуратури, у період із 15:01 до 15:20 армія РФ здійснила сім авіаударів по населених пунктах Краматорської громади.

Масований авіаналіт на Краматорськ: окупанти вбили чотирьох цивільних, 13 людей поранені, - ФОТО, фото-1

Ворожі боєприпаси влучили у багатоквартирні та приватні житлові будинки. Серед загиблих — 18-річна дівчина та її 14-річний брат.

Масований авіаналіт на Краматорськ: окупанти вбили чотирьох цивільних, 13 людей поранені, - ФОТО, фото-2

Ще дев’ятеро людей віком від 35 до 75 років отримали поранення. Станом на 18:00 кількість постраждалих унаслідок атаки зросла до 13 осіб.

Масований авіаналіт на Краматорськ: окупанти вбили чотирьох цивільних, 13 людей поранені, - ФОТО, фото-3

За попередньою інформацією, російські війська могли застосувати проти цивільного населення авіабомби «ФАБ-250» з універсальним модулем планування та корекції (УМПК). Остаточний тип використаного озброєння та повні наслідки обстрілу встановлюються.

Масований авіаналіт на Краматорськ: окупанти вбили чотирьох цивільних, 13 людей поранені, - ФОТО, фото-4

«Ворог вкотре цілеспрямовано атакував цивільну інфраструктуру та житлові квартали, спричинивши загибель і травмування мирних мешканців», — зазначили у прокуратурі.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.



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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки #Біленьке
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
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