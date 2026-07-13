09:06, Сьогодні
Надійне джерело
За добу захисники України знищили 1600 російських окупантів
Упродовж минулої доби російська армія втратила 1600 солдатів.
Знищено 5 танків, 3 бойові броньовані машини, 58 артилерійських систем, РСЗВ, 4 засоби ППО, 11 НРК, 494 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і 5 одиниць спецтехніки. Про це йдеться у звіті Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.07.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 420 690 (+1 600) осіб.
- танків – 12 125 (+5) од.
- бойових броньованих машин – 24 931 (+3) од.
- артилерійських систем – 45 865 (+58) од.
- РСЗВ – 1 929 (+1) од.
- засоби ППО – 1 489 (+4) од.
- літаків – 437 (+0) од.
- гелікоптерів – 353 (+0) од.
- наземні робототехнічні комплекси – 1 894 (+11) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 405 693 (+1 734) од.
- крилаті ракети – 4 896 (+7) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 119 532 (+494) од.
- спеціальна техніка – 4 412 (+5) од.
Фото: Генштаб. Дані уточнюються.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
Оголошення
15:46, Вчора
13:30, 6 липня
2
13:22, 6 липня
10