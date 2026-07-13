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За добу захисники України знищили 1600 російських окупантів

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1600 солдатів. Знищено 5 танків, 3 бойові броньовані машини, 58 артилерійських систем, РСЗВ, 4 засоби ППО, 11 НРК, 494 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і 5 одиниць спецтехніки. Про це йдеться у звіті Генштабу. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.07.26 орієнтовно склали: особового складу – близько 1 420 690 (+1 600) осіб.

танків – 12 125 (+5) од.

бойових броньованих машин – 24 931 (+3) од.

артилерійських систем – 45 865 (+58) од.

РСЗВ – 1 929 (+1) од.

засоби ППО – 1 489 (+4) од.

літаків – 437 (+0) од.

гелікоптерів – 353 (+0) од.

наземні робототехнічні комплекси – 1 894 (+11) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 405 693 (+1 734) од.

крилаті ракети – 4 896 (+7) од.

кораблі / катери – 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 119 532 (+494) од.

спеціальна техніка – 4 412 (+5) од. Фото: Генштаб. Дані уточнюються.

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Ольга Романова редактор