Операція «Пекло»: на Донеччині українські дрони знищили приховану паливну базу окупантів, - ВІДЕО

Оператори безпілотних систем 1-го корпусу НГУ «Азов» завдали удару по прихованій російській паливно-логістичній базі в тимчасово окупованій Новоамвросіївці, що на Донеччині.

Перед атакою українські оператори провели детальну розвідку, після чого здійснили серію точних ударів за допомогою дронів Hornet. Про це повідомили у пресслужбі корпусу.

Російські війська тривалий час використовували цей об’єкт як логістичний хаб для накопичення та постачання нафтопродуктів, необхідних для забезпечення окупаційного угруповання.

Унаслідок атаки дрони пошкодили резервуари з паливом та інфраструктуру логістичної бази. Крім того, удари заблокували залізничну колію, через яку російські війська постачали матеріально-технічні ресурси.

«Ураження сховища наразі ускладнило життя окупантів. Та найважливіше: вони змушені покинути базу, виводити логістику з окупованих територій до рф. І завжди озиратися на небо. В Україні для ворога не буде безпечного місця», - йдеться у повідомленні.





