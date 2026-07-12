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У Слов’янську російський FPV-дрон атакував бензовоз на території АЗС: сталася пожежа, - ФОТО
У Слов’янську Донецької області російський FPV-дрон атакував вантажний автомобіль, який перевозив легкозаймисті рідини. Удар стався вдень на території автозаправної станції.
Внаслідок атаки спалахнула пожежа, а також стався розлив пального на прилеглій території, що створювало загрозу поширення вогню, повідомляє ДСНС України.
На місце оперативно прибули рятувальники. Вогнеборці ліквідували пожежу та усунули наслідки розливу пального, не допустивши його подальшого поширення на значну площу. Інформація про постраждалих не надходила.
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