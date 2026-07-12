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  • У Слов’янську російський FPV-дрон атакував бензовоз на території АЗС: сталася пожежа, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
20:07, Сьогодні
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У Слов’янську російський FPV-дрон атакував бензовоз на території АЗС: сталася пожежа, - ФОТО

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У Слов’янську російський FPV-дрон атакував бензовоз на території АЗС: сталася пожежа, - ФОТО

У Слов’янську Донецької області російський FPV-дрон атакував вантажний автомобіль, який перевозив легкозаймисті рідини. Удар стався вдень на території автозаправної станції.

Внаслідок атаки спалахнула пожежа, а також стався розлив пального на прилеглій території, що створювало загрозу поширення вогню, повідомляє ДСНС України.

У Слов’янську російський FPV-дрон атакував бензовоз на території АЗС: сталася пожежа, - ФОТО, фото-1

На місце оперативно прибули рятувальники. Вогнеборці ліквідували пожежу та усунули наслідки розливу пального, не допустивши його подальшого поширення на значну площу. Інформація про постраждалих не надходила.

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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки #Словʼянск #бензовоз #пожежа
Ольга Романова
редактор
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