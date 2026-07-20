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Ольга Романова
редактор
12:35, Сьогодні
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Росіяни скинули на Краматорськ девʼять керованих авіабомб: загинули дві людини та десятеро поранені, - ФОТО

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Росіяни скинули на Краматорськ девʼять керованих авіабомб: загинули дві людини та десятеро поранені, - ФОТО

Дві людини загинули і десятеро поранені внаслідок нічних ударів по Краматорську.  Серед ночі росіяни скинули на місто 9 керованих авіабомб. Одна з них влучила просто в багатоповерхівку.

Загалом пошкоджено 9 багатоповерхівок і 3 медичні заклади, повідомили очільник Донецької ОВА Філашкін.

«Росіяни атакували людей у власних домівках, поки ті спали. Вони навмисно обрали ніч, коли родини були у квартирах і найменше могли захиститися. Це цинічне полювання на мирних жителів, єдина мета якого — вбити якомога більше українців і посіяти страх», - підкреслив Філашкін.

Пошкоджений житловий 9-поверховий будинок — там зруйноване перекриття з 6 по 9 поверх. На місці події надзвичайники врятували 5 людей, які опинилися заблокованими у власних помешканнях, повідомляє ДСНС Донеччини.



Через обстріл виникла пожежа. Осередок займання локалізували, однак через загрозу повторного удару гасіння тимчасово зупинили.

За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).

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#Донеччина #окупанти #обстріл #наслідки #Краматорськ #загиблі
Ольга Романова
редактор
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