Росіяни скинули на Краматорськ девʼять керованих авіабомб: загинули дві людини та десятеро поранені, - ФОТО

Дві людини загинули і десятеро поранені внаслідок нічних ударів по Краматорську. Серед ночі росіяни скинули на місто 9 керованих авіабомб. Одна з них влучила просто в багатоповерхівку.



Загалом пошкоджено 9 багатоповерхівок і 3 медичні заклади, повідомили очільник Донецької ОВА Філашкін.

«Росіяни атакували людей у власних домівках, поки ті спали. Вони навмисно обрали ніч, коли родини були у квартирах і найменше могли захиститися. Це цинічне полювання на мирних жителів, єдина мета якого — вбити якомога більше українців і посіяти страх», - підкреслив Філашкін.

Пошкоджений житловий 9-поверховий будинок — там зруйноване перекриття з 6 по 9 поверх. На місці події надзвичайники врятували 5 людей, які опинилися заблокованими у власних помешканнях, повідомляє ДСНС Донеччини.





Через обстріл виникла пожежа. Осередок займання локалізували, однак через загрозу повторного удару гасіння тимчасово зупинили.

За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).