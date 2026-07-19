В окупованому Донецьку через «цвітіння» води заборонили купатися у водоймах

В тимчасово окупованому Донецьку рекомендували жителям та гостям міста утриматися від купання у водоймах через погіршення якості води.

Причиною називають масове «цвітіння» води, яке призвело до дефіциту кисню та негативно вплинуло на екологічний стан водойм. Про це заявив очільник окупаційної адміністрації міста Олексій Кулемзін.

За його словами, із настанням спекотної погоди на окремих водоймах Донецька спостерігаються процеси «цвітіння» води та заморні явища, що мають серйозні екологічні наслідки.

«Із приходом спекотної погоди на окремих водних об'єктах Донецька спостерігається цвітіння води та заморні явища, які мають серйозні негативні наслідки для екологічного стану водойм і якості води», – заявив Олексій Кулемзін.

За інформацією окупаційної адміністрації, санітарно-мікробіологічні дослідження показали, що вода у водоймах не відповідає нормам безпеки для людини. Фахівці пояснюють, що під час відмирання та розкладання водоростей у воді з'являється неприємний запах, різко зростає споживання кисню органічною масою, що призводить до кисневого дефіциту та може спричиняти масову загибель риби.

У зв'язку з цим жителям окупованого міста рекомендували не купатися у місцевих водоймах до покращення ситуації.