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Ольга Романова
редактор
12:56, Сьогодні
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Бензин до 220 рублів за літр: де на окупованій Донеччині можна придбати пальне

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Бензин до 220 рублів за літр: де на окупованій Донеччині можна придбати пальне

На тимчасово окупованій частині Донецької області станом на сьогодні бензин і газ були доступні щонайменше на 11 автозаправних станціях.

Бензин марки АІ-100 можна придбати лише на одній АЗС. Його вартість становить 220 рублів за літр, повідомляють окупаційні інформ-джерела.

Бензин АІ-95 є на чотирьох автозаправках за ціною від 140 до 200 рублів за літр. АІ-92 доступний на шести АЗС, де його продають за 130–185 рублів за літр.

Дизельне пальне є на п'яти заправках. Ціна на нього коливається від 155 до 180 рублів за літр.

Скраплений газ, за повідомленнями, можна придбати щонайменше на шести заправних станціях. Його вартість становить від 50 до 60 рублів за літр.

Йдеться про автозаправні станції, розташовані в окупованих Донецьку, Макіївці, Харцизьку та Іловайську. Ситуація з паливом на тимчасово окупованій території Донеччини залишається нестабільною, а перелік АЗС, де доступний бензин і газ, є вкрай обмеженим.

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#Донеччина #ТОТ #АЗС #ціни
Ольга Романова
редактор
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