Дубль Бруніньйо і гол-красень Назарини: «Шахтар» стартував на зборах із розгрому хорватського «Рудеша», - ФОТО, ВІДЕО

Сьогодні, 19 липня, «гірники» зіграли контрольний матч з хорватським «Рудешем».

На перший спаринг літнього міжсезоння Арда Туран обрав такий стартовий склад: Твардовський – у воротах, на флангах оборони вийшли Караваєв (ліворуч) та Вінісіус Тобіас (праворуч), центральні захисники – Грам і Матвієнко, у середині поля діяли Назарина й Цуканов, атакувальний квартет склали Аліссон, Лукас, Проспер та Мейрелліш, повідомляє пресслужба донецького клубу.

Ігрове домінування і перший гол Назарини

«Шахтар» розпочав поєдинок надзвичайно активно й від стартових хвилин майже не полишав половину поля суперника. «Оранжево-чорні» багато комбінували навколо штрафного майданчика хорватів, а після втрати мʼяча одразу вдавалися до агресивного пресингу.ґ

Саме це призвело до першого гола на 18-й хвилині: Аліссон вступив у відбір та в підкаті вибив мʼяч на Цуканова, того опоненти збили майже на лінії карної зони, а Єгор Назарина зі штрафного обвідним ударом поцілив під ближню праву стійку – 1:0.

Підопічні Арди Турана не знижували тиску на ворота загребців і створили ще кілька моментів. Після навісу Назарини з кутового Аліссон замикав дальню стійку, але не влучив у порожні ворота, слідом Цуканов пробивав з прострілу Проспера – голкіпер виручив «Рудеш».

Міг оформити дубль Назарина, однак ще один його постріл зі штрафного прийняла на себе поперечина. Наприкінці тайму свій шанс мали й хорвати, однак м’яч після удару здаля пройшов поруч зі стійкою воріт донеччан.

Дубль Бруніньйо й голи Невертона та Педріньйо оформили розгром

У перерві тренерський штаб «Шахтаря» здійснив ряд замін: на поле вийшли оборонці Бондар, Азаров і Гочолейшвілі, півзахисники Марлон Гомес, Педріньйо і Невертон, новачки клубу Раян Роберто та Бруніньйо, нападник Кауан Еліас. Бразильці одразу додали швидкості в атаці й організували кілька моментів: гострий простріл Бруніньйо залишився без завершення, а удар Невертона блокували суперники. А на 58-й хвилині донеччани таки забили вдруге: Бруніньйо отримав пас на правому фланзі, змістився в центр і майже з лінії штрафного майданчика поклав мʼяч під ближню штангу – 2:0. А на 64-й хвилині рахунок став великим: Педріньйо правим краєм увійшов до штрафного й викотив мʼяч у центр, де Невертон в дотик пробив воротаря – 3:0. Але й на цьому чемпіон України не спинився і на 73-й хвилині забив вчетверте: красива комбінація, розіграна на лівому фланзі, завершилася пасом Раяна Роберто від лицьової та влучним ударом Педріньйо – 4:0. Нагоди відзначитися мали Марлон Гомес (його потужний дальній постріл потягнув голкіпер) та Раян Роберто (із центру штрафного пробив вище воріт). Натомість зробити дубль ц цьому матчі вдалося іншому новачку команди: на 79-й хвилині Марлон Гомес виграв боротьбу на власній половині поля, Педріньйо кинув у швидкий відрив Бруніньйо, який спокійно переграв воротаря.



5:0 – «Шахтар» у першому контрольному матчі літніх зборів перемагає «Рудеш».



Наступний спаринг «гірники» проведуть у вівторок, 21 липня, із ще одним представником Національної ліги Хорватії «Славеном Белупо». Гра розпочнеться о 19:00 за київським часом.



«Шахтар» (Донецьк) – «Рудеш» (Загреб) – 5:0 (1:0)



Брдо, Національний футбольний центр, 100 глядачів



Голи: 1:0 Назарина (18), 2:0 Бруніньйо (58), 3:0 Невертон (64), 4:0 Педріньйо (73), 5:0 Бруніньйо (79)



«Шахтар»: Твардовський, Вінісіус Тобіас (Гочолейшвілі, 46), Грам (Бондар, 46), Матвієнко (к) (Арройо, 31; Педро Енріке, 61), Караваєв (Азаров, 46), Назарина (Марлон Гомес, 46), Цуканов (Невертон, 46), Аліссон (Педріньйо, 46), Лукас (Бруніньйо, 46), Проспер (Раян Роберто, 46), Мейрелліш (Кауан Еліас, 46)











