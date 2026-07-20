Паливний колапс в окупації: чому у "ДНР" зник бензин і ціни сягають 220 рублів за літр

Тимчасово окуповану частину Донецької області охопила гостра паливна криза.

Внаслідок нищівних ударів по логістиці та перекриття ключових автошляхів пальне на місцевих АЗС перетворилося на дефіцитний товар, а його вартість сягнула астрономічних позначок. Наразі ситуація в Донецьку, Макіївці, Харцизьку та Іловайську залишається вкрай нестабільною, а перелік працюючих заправок скоротився до мінімуму.

Ціновий шок та порожні АЗС

Зараз бензин та скраплений газ на всій окупованій території Донеччини можна знайти лише на понад десяти АЗС, причому асортимент пального на них суворо обмежений:

Бензин АІ-100: продається лише на одній-єдиній заправці за рекордні 220 рублів за літр .

Бензин АІ-95: доступний лише на чотирьох АЗС за ціною від 140 до 200 рублів за літр .

Бензин АІ-92: можна придбати на шести заправках за ціною від 130 до 185 рублів за літр .

Дизельне пальне: є в наявності лише на п'яти АЗС, його вартість коливається від 155 до 180 рублів за літр .

Скраплений газ: реалізують щонайменше на шести станціях за ціною 50–60 рублів за літр.

«Логістичний локдаун» та палаючі бензовози

Причиною паралічу паливного ринку стала масштабна програма «Логістичний локдаун», про початок якої наприкінці травня оголосив Міністр оборони України Михайло Федоров. Мета цієї ініціативи — системне знищення оперативних можливостей ворога в тилу та позбавлення його спроможності вести активні штурмові дії.

Ефект від руйнування постачання виявився нищівним:

Блокування головної артерії: Через загрозу постійних атак безпілотників окупаційна адміністрація була змушена повністю перекрити ділянку траси Донецьк — Ясинувата — Горлівка, яка слугувала основним маршрутом для транспортування пального.

Знищення транспорту: На автошляхах, що ведуть до Донецька з території Росії, стоять десятки згорілих бензовозів.

Відмова перевізників: Через постійну небезпеку водії з РФ категорично відмовляються везти пальне на окуповану Донеччину навіть за потрійним тарифом.

Сплеск пограбувань у містах

Гострий паливний голод спричинив появу нових видів злочинності в регіоні. В окупованому Донецьку почали масово фіксувати новий тип крадіжок: через відсутність бензину на заправках зловмисники вночі таємно зливають пальне безпосередньо з баків автомобілів, припаркованих у дворах житлових будинків.

P/S

Паливний колапс на окупованій Донеччині — це прямий наслідок успішного розриву ворожих логістичних ланцюгів. Сьогодні українська армія поступово створює ситуацію, коли окупанти вже не можуть почуватися у безпеці навіть за десятки кілометрів від лінії фронту. Якщо раніше головною загрозою для російських військ були удари по передньому краю, то тепер під ударом опиняється сама система забезпечення війни.

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Анна Біла