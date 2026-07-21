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Ольга Романова
редактор
16:22, Сьогодні
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Соловйов запропонував переселити жителів окупованого Донбасу до Сибіру та на Далекий Схід

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Соловйов запропонував переселити жителів окупованого Донбасу до Сибіру та на Далекий Схід

Російський пропагандист Володимир Соловйов закликав владу РФ створити державну програму переселення жителів тимчасово окупованих територій України, а також прикордонних російських регіонів до Сибіру та на Далекий Схід.

За його словами, така програма має охопити мешканців окупованих Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, а також Курської й Брянської областей Росії, які, за твердженням пропагандиста, фактично проживають поблизу лінії фронту.

«У Росії має бути створена державна програма переселення жителів із прифронтових суб'єктів у регіони, зокрема за Урал, до Сибіру та на Далекий Схід. Ми говоримо про 200–400 тисяч людей, які проживають у Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській, Курській та Брянській областях. Вони де-факто живуть на лінії фронту», – заявив Володимир Соловйов.

Пропагандист також запропонував тимчасово переселити людей у регіони, які, за його словами, можуть взяти над ними «шефство». На його думку, після завершення бойових дій мешканці зможуть повернутися до своїх домівок.

«Що заважає забрати людей, дати їм можливість приїхати й нормально жити на новому місці? Коли лінія фронту відійде, усе відновимо, і люди повернуться. На мій погляд, уже зараз має діяти державна програма переселення наших людей хоча б на певний час. Не в пункти тимчасового розміщення, а в нормальні умови», – сказав Соловйов.

Нагадаємо, що Кремль часто використовує російських пропагандистів для озвучення своїх майбутніх планів, що підготовити суспільство та перевірити його реакцію.

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#Соловйов #ТОТ #Донбас #Сибір #переселення
Ольга Романова
редактор
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