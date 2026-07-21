Демографічний колапс та медицина на папері: як росія знищує й колонізує окупований Донбас

На захоплених Росією територіях Сходу України розгортається масштабна демографічна катастрофа.

Зокрема, за словами голови Луганської обласної державної адміністрації Олексія Харченка, кількість українського населення в окупації скоротилася на 60%. За даними експертів Інституту стратегічних досліджень та безпеки імені Павла Лисянського, регіон вимирає стрімкими темпами — рівень смертності тут перевищує народжуваність у 5–6 разів.

Стрімке вимирання та цілеспрямована колонізація

За роки окупації населення Донбасу зменшилося майже вдвічі. Якщо у 2001 році в Донецькій та Луганській областях проживали близько 7,37 млн осіб, то на початок 2024 року ця цифра впала до 3,75 млн. Головними чинниками демографічного виснаження стали війна, політичні репресії, примусова русифікація, мобілізація до лав російської армії, руйнування системи охорони здоров’я, соціальна незахищеність та відсутність будь-яких гарантій права власності.

Варто зазначити, що паралельно зі скороченням кількості корінних жителів Кремль реалізує політику активного заселення захоплених земель громадянами РФ.

За даними ГУР, станом на 2024 рік на окупованих частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей вже перебували близько 200 тисяч етнічних росіян і близько 100 тисяч трудових мігрантів із Центральної Азії та Кавказу.

Лише від початку 2026 року на окупованій частині Донеччини окупаційна влада зареєструвала ще близько 10 тисяч таких мігрантів.

Взагалі-то у Кремлі розробили масштабні плани демографічної заміни. Наприклад, у Маріуполі до 2035 року Росія розраховує збільшити населення Маріупольського та Кальміуського районів з 228 тисяч до 518 тисяч осіб — переважно за рахунок переселенців із РФ.

Медичний колапс та ілюзія «розвитку» до 2030 року

Глибока демографічна криза посугублюється критичним станом системи охорони здоров’я. Замість реального розв'язання проблем окупаційна адміністрація продовжує «годувати» місцевих жителів обіцянками на віддалене майбутнє.

Уряд РФ затвердив план заходів із реалізації Стратегії розвитку охорони здоров'я до 2030 року, підписаний прем'єр-міністром Михайлом Мішустіним. Один із пунктів документа передбачає «повну інтеграцію» окупованих територій до російської системи медичної допомоги. Влада країни-агресорки обіцяє розбудувати інфраструктуру, дати «стандарти РФ» та досягти зростання «тривалості здорового життя», але лише через роки.

На тлі цих декларацій реальна медицина в окупації перебуває у стані глибокого занепаду через гостру нестачу фахівців.

В окупації фіксується багатотисячний дефіцит медичних працівників. Показово, що заявлена аналогічна програма «Земський лікар» повністю провалилася: наприклад, в «ЛНР» за три роки на роботу в сільську місцевість вдалося залучити всього 27 лікарів і фельдшерів.

На тлі відсутності лікарів ватажок «ДНР» Денис Пушилін підтримав ідею запуск пілотного проєкту «Земський учасник СВО» (за аналогією із «Земським лікарем»), запропоновану т.в.о. голови Старобешівського округу Олексієм Черкашиним. Ініціатива передбачає роздачу земельних ділянок і житла ветеранам війни проти України. Проте подібні проєкти не здатні перекрити кадровий вакуум у лікарнях на окупованих територіях, оскільки вони спрямовані на пільги за військові заслуги, а не на залучення кваліфікованого медичного персоналу.

Замість кваліфікованої медичної допомоги та соціальної стабільності жителі окупованих територій отримують деградацію цивільної інфраструктури, вимираючі міста й анонси довгострокових стратегій, за якими ховається планомірна заміна місцевого населення загарбниками.

Цей матеріал став можливим за підтримки програми “Голоси України”/SAFE, що координується Європейським центром свободи преси та медіа спільно з Лабораторією журналістики суспільного інтересу. “Голоси України”/SAFE реалізується в рамках ініціативи Ганни Арендт за підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини. Програма не впливає на редакційну політику, а даний матеріал містить виключно погляди та інформацію, отриману редакцією.

Анна Біла