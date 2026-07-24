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За добу захисники України знищили 1410 російських окупантів

Упродовж минулої доби війська РФ втратили 1410 солдатів. Знищено 10 танків, 6 бойових броньованих машин, 76 артилерійських систем, 7 РСЗВ, засіб ППО, літак та 12 НРК. Про це повідомив Генштаб. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.07.26 орієнтовно склали: особового складу – близько 1 436 100 (+1 410) осіб

танків – 12 201 (+10) од.

бойових броньованих машин – 25 000 (+6) од.

артилерійських систем – 46 646 (+76) од.

РСЗВ – 1 968 (+7) од.

засоби ППО – 1 516 (+1) од.

літаків – 439 (+1) од.

гелікоптерів – 354 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 2 006 (+12) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 425 240 (+1 652) од.

крилаті ракети – 4 938 (+2) од.

кораблі / катери – 34 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 124 787 (+544) од.

спеціальна техніка – 4 454 (+1) од. Фото: Генштаб. Дані уточнюються.

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Ольга Романова редактор