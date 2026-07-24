15 років тюрми: мешканця Новогродівки засудили за передачу ворогу даних про ЗСУ

Суд визнав винним 30-річного жителя Новогродівки у державній зраді та призначив йому 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За даними слідства, чоловік передавав представниці незаконного збройного формування «днр» інформацію про місця дислокації українських військових і техніки. Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

Прокурори довели, що у листопаді 2023 року безробітний мешканець Новогродівки познайомився у соціальній мережі «Однокласники» з представницею незаконного збройного формування «днр». Під час спілкування він погодився співпрацювати з ворогом та передавати інформацію про українських захисників, які обороняли місто.

Для подальшого обміну даними вони перейшли до месенджера Telegram. Засуджений надсилав координати місць дислокації підрозділів Сил оборони України, військової техніки та інших позицій українських військових поблизу Новогродівки.

«Прокурори довели в суді вину чоловіка, який допомагав окупантам цілити по позиціях українських оборонців. За державну зраду його засуджено до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна», – повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

Згодом чоловік залишив прифронтову Новогродівку та переїхав до Київської області. У січні 2026 року його викрили та затримали співробітники правоохоронних органів. До набрання вироком законної сили він перебував під вартою. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.