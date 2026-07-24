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Ольга Романова
редактор
10:48, Сьогодні
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Судитимуть російського військового, який понад двох місяців ґвалтував жінку на Донеччині

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Судитимуть російського військового, який понад двох місяців ґвалтував жінку на Донеччині

Обвинувальний акт щодо військовослужбовця російської армії, якого обвинувачують у жорстокому поводженні з цивільним населенням.

За даними слідства, окупант протягом понад двох місяців вчиняв сексуальне насильство над 57-річною жителькою одного із сіл Покровського району. Як повідомили у Донецькій обласній прокуратурі, обвинувачений — 50-річний житель Свердловської області РФ, який воював у складі 114-ї окремої мотострілецької бригади Збройних сил Росії. За інформацією слідства, контракт на участь у війні проти України він уклав, перебуваючи у виправній колонії.

За версією слідства, у вересні 2025 року окупант разом із двома іншими російськими військовими проник до приватного будинку в одному із сіл Покровського району, де у підвалі від обстрілів переховувалися двоє цивільних. Російські військові облаштували там тимчасову позицію. Згодом під час бойових дій місцевий житель загинув, а жінка залишилася наодинці з окупантами.

Слідство встановило, що на початку жовтня військовий, погрожуючи вбивством, вчинив щодо потерпілої сексуальне насильство. За даними прокуратури, такі злочинні дії тривали протягом двох місяців, поки жінка перебувала у підвалі разом із трьома російськими військовими.

«У грудні в ході контрнаступальних дій українські захисники взяли насильника у полон, таким чином врятували жінку від подальших знущань», – повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою у слідчому ізоляторі. Йому інкримінують жорстоке поводження з цивільним населенням за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування здійснювали слідчі та оперативники Головного управління Національної поліції в Донецькій області. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.



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#Донеччина #окупант #жінка #зґвалтування #суд
Ольга Романова
редактор
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