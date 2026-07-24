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Ольга Романова
редактор
11:11, Сьогодні
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Росіяни скинули авіабомбу на житловий квартал Слов'янська: поранено 15 людей, - ФОТО

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Росіяни скинули авіабомбу на житловий квартал Слов'янська: поранено 15 людей, - ФОТО

Російські війська вдень 23 липня завдали авіаудару по Слов'янську, застосувавши авіабомбу ФАБ-250 з універсальним модулем планування і корекції (УМПК).

Унаслідок атаки по житловій забудові поранення отримали 15 мирних жителів. За даними Донецької обласної прокуратури, окупанти скинули авіабомбу близько 15:30. Спочатку повідомлялося про дев'ятьох постраждалих, однак згодом кількість поранених зросла до 15.

Серед потерпілих – вісім жінок та сім чоловіків віком від 28 до 82 років. У них діагностували мінно-вибухові травми, осколкові поранення, забої та контузії. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу. Внаслідок вибуху також пошкоджено багатоквартирні житлові будинки.

Росіяни скинули авіабомбу на житловий квартал Слов'янська: поранено 15 людей, - ФОТО, фото-1

«За процесуального керівництва Слов'янської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину», – повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни. Правоохоронці документують наслідки чергової атаки російських військ та збирають докази воєнного злочину проти цивільного населення.



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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки #Краматорськ
Ольга Романова
редактор
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