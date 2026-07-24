На Донеччині за добу окупанти 27 разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще 17 поранено

За останню добу росіяни 27 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

З лінії фронту евакуйовано 482 людини, у тому числі 77 дітей, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.



Краматорський район. У Райгородку Миколаївської громади 1 приватний будинок зруйновано і 21 пошкоджено. У Слов'янську 1 людина загинула і 15 поранено, пошкоджено 8 багатоповерхівок, 4 приватні будинки, авто та сільгосптехніку. У Краматорську поранено 4 людини, пошкоджено приватний будинок і автівку. У Дружківці поранено 2 людини.







