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Ольга Романова
редактор
12:21, Сьогодні
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На Донеччині повідомили про підозру «слідчому» окупаційного «мвд днр», який катував цивільних

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На Донеччині повідомили про підозру «слідчому» окупаційного «мвд днр», який катував цивільних

За катування цивільних під час окупації Лиманщини повідомили про підозру «слідчому» окупаційного «мвд днр».

Донецька обласна прокуратура заочно повідомила про підозру співробітнику окупаційного «мвд днр», якого підозрюють у жорстокому поводженні з цивільними під час тимчасової окупації частини Лиманської громади. Йому інкримінують порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, у 2022 році після захоплення російськими військами частини Лиманської громади окупанти створили так званий «Краснолиманский городской отдел мвд днр». У будівлі поліції вони облаштували місце незаконного утримання цивільних і військовополонених військовослужбовців Сил оборони України.

Як встановили правоохоронці, у липні 2022 року 32-річний житель Горлівки обійняв там посаду «в. о. слідчого слідчого відділу». За версією слідства, він затримував цивільних у селах Яцьківка та Рубці, силоміць доставляв їх до місця незаконного утримання, бив кулаками й прикладом автомата по грудній клітці, завдаючи сильного фізичного болю, а також змушував вигукувати проросійські гасла.

«Наразі встановлено двох потерпілих чоловіків віком 26 та 29 років. Після трьох діб незаконного утримання їх відпустили», – повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

Наразі підозрюваний переховується на тимчасово окупованій території України. Його оголошено в розшук. Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління Національної поліції в Донецькій області

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#Донеччина #псевдополіцейський #прокуратура #підозра
Ольга Романова
редактор
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