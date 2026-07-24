На Донеччині розслідують розстріл українського військовополоненого російськими окупантами

Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом розстрілу українського військовополоненого російськими військовими. Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людини.

За даними слідства, 13 липня 2026 року о 14:42 поблизу села Ялта Комарської сільської громади російські військові взяли в полон військовослужбовця Збройних сил України. Після допиту один із окупантів наказав стратити українського захисника, а інший виконав цей наказ, розстрілявши полоненого з вогнепальної зброї.

«Наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення всіх обставин події та причетних до скоєння цього злочину осіб з числа військовослужбовців рф», – повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

У прокуратурі наголосили, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій і кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин. Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.