Рус
  • Головна
  • На Донеччині розслідують розстріл українського військовополоненого російськими окупантами
Ольга Романова
редактор
12:56, Сьогодні
Надійне джерело

На Донеччині розслідують розстріл українського військовополоненого російськими окупантами

Читать на русском
На Донеччині розслідують розстріл українського військовополоненого російськими окупантами

Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом розстрілу українського військовополоненого російськими військовими. Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людини.

За даними слідства, 13 липня 2026 року о 14:42 поблизу села Ялта Комарської сільської громади російські військові взяли в полон військовослужбовця Збройних сил України. Після допиту один із окупантів наказав стратити українського захисника, а інший виконав цей наказ, розстрілявши полоненого з вогнепальної зброї.

«Наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення всіх обставин події та причетних до скоєння цього злочину осіб з числа військовослужбовців рф», – повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

У прокуратурі наголосили, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій і кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин. Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донеччина #окупанти #полонений #розстріл #прокуратура
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизируйтесь, чтобы оценить
Авторизируйтесь, чтобы оценить
Останні новини
Оголошення

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту