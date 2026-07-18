Після нічного обстрілу Краматорська рятувальники деблокували чотирьох людей із пошкоджених осель, - ФОТО

У ніч проти 16 липня російські війська завдали удару по житловому сектору Краматорська. Внаслідок обстрілу були зруйновані приватні будинки, виникли пожежі, а люди опинилися заблокованими у власних оселях.

На місця влучань оперативно прибули рятувальники. Вони відчинили вхідні двері квартир, у яких перебували троє заблокованих мешканців, а також допомогли залишити пошкоджений приватний будинок ще одній людині.

«Надзвичайники відчинили вхідні двері квартир, де перебували троє заблокованих людей, а також допомогли вийти з приватного будинку ще одному мешканцю», – повідомили рятувальники.

Крім проведення рятувальної операції, вогнеборці ліквідували пожежі, що виникли після російського удару. Загальна площа займання склала близько 200 квадратних метрів.