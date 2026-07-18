Рус
  • Головна
  • Після нічного обстрілу Краматорська рятувальники деблокували чотирьох людей із пошкоджених осель, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
11:07, Сьогодні
Надійне джерело

Після нічного обстрілу Краматорська рятувальники деблокували чотирьох людей із пошкоджених осель, - ФОТО

Читать на русском
Після нічного обстрілу Краматорська рятувальники деблокували чотирьох людей із пошкоджених осель, - ФОТО

У ніч проти 16 липня російські війська завдали удару по житловому сектору Краматорська. Внаслідок обстрілу були зруйновані приватні будинки, виникли пожежі, а люди опинилися заблокованими у власних оселях.

На місця влучань оперативно прибули рятувальники. Вони відчинили вхідні двері квартир, у яких перебували троє заблокованих мешканців, а також допомогли залишити пошкоджений приватний будинок ще одній людині.

«Надзвичайники відчинили вхідні двері квартир, де перебували троє заблокованих людей, а також допомогли вийти з приватного будинку ще одному мешканцю», – повідомили рятувальники.

Крім проведення рятувальної операції, вогнеборці ліквідували пожежі, що виникли після російського удару. Загальна площа займання склала близько 200 квадратних метрів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки #Краматорськ #пожежі
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту