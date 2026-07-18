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На Донеччині за добу окупанти 39 разів обстріляли населені пункти: три людини загинули та ще восьмеро поранено
За 17 липня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: 2 в Іверському та 1 у Семенівці. Ще 8 людей в області за добу дістали поранення.
Всього за добу росіяни 39 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 482 людини, у тому числі 45 дітей, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Покровський район. У Добропіллі поранено людину.
Краматорський район. У Миколаївці поранено 2 людини; у Райгородку пошкоджено 6 приватних будинків, у Донецькому — багатоповерхівку. У Слов'янську пошкоджено виробниче і складське приміщення. У Краматорську поранено 2 людини, пошкоджено приватний будинок. В Іверському Новодонецької громади 2 людини загинули і 2 поранені, пошкоджено автомобіль. У Дружківці поранено людину.
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