Рус
  • Головна
  • На Донеччині за добу окупанти 39 разів обстріляли населені пункти: три людини загинули та ще восьмеро поранено
Ольга Романова
редактор
10:54, Сьогодні
Надійне джерело

На Донеччині за добу окупанти 39 разів обстріляли населені пункти: три людини загинули та ще восьмеро поранено

Читать на русском
На Донеччині за добу окупанти 39 разів обстріляли населені пункти: три людини загинули та ще восьмеро поранено

За 17 липня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: 2 в Іверському та 1 у Семенівці. Ще 8 людей в області за добу дістали поранення.

Всього за добу росіяни 39 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 482 людини, у тому числі 45 дітей, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Добропіллі поранено людину.

Краматорський район. У Миколаївці поранено 2 людини; у Райгородку пошкоджено 6 приватних будинків, у Донецькому — багатоповерхівку. У Слов'янську пошкоджено виробниче і складське приміщення. У Краматорську поранено 2 людини, пошкоджено приватний будинок. В Іверському Новодонецької громади 2 людини загинули і 2 поранені, пошкоджено автомобіль. У Дружківці поранено людину.


Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту