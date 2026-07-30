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За добу захисники України знищили 1360 російських окупантів
Впродовж минулої доби армія РФ втратила 1360 солдатів.
Знищено 3 танки, 5 бойових броньованих машин, 41 артилерійську систему, 3 РСЗВ та систему ППО. Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.07.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 444 810 (+1 360) осіб
- танків– 12 230 (+3) од.
- бойових броньованих машин – 25 049 (+5) од.
- артилерійських систем – 47 003 (+41) од.
- РСЗВ – 1 976 (+3) од.
- засоби ППО – 1 522 (+1) од.
- літаків – 439 (+0) од.
- гелікоптерів – 354 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 2 071 (+8) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 434 140 (+1 362) од.
- крилаті ракети – 4 950 (+0) од.
- кораблі / катери – 34 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 127 621 (+440) од.
- спеціальна техніка – 4 480 (+2) од.
Фото: Генштаб. Дані уточнюються.
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