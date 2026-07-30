Рус
  • Головна
  • За добу захисники України знищили 1360 російських окупантів
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
09:04, Сьогодні
Надійне джерело

За добу захисники України знищили 1360 російських окупантів

За добу захисники України знищили 1360 російських окупантів

Впродовж минулої доби армія РФ втратила 1360 солдатів.

Знищено 3 танки, 5 бойових броньованих машин, 41 артилерійську систему, 3 РСЗВ та систему ППО. Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.07.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 444 810 (+1 360) осіб
  • танків– 12 230 (+3) од.
  • бойових броньованих машин – 25 049 (+5) од.
  • артилерійських систем – 47 003 (+41) од.
  • РСЗВ – 1 976 (+3) од.
  • засоби ППО – 1 522 (+1) од.
  • літаків – 439 (+0) од.
  • гелікоптерів – 354 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 071 (+8) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 434 140 (+1 362) од.
  • крилаті ракети – 4 950 (+0) од.
  • кораблі / катери – 34 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни  – 127 621 (+440) од.
  • спеціальна техніка  – 4 480 (+2) од.
Фото: Генштаб. Дані уточнюються. 
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
0,0
Оцініть першим
Авторизируйтесь, чтобы оценить
Авторизируйтесь, чтобы оценить
Останні новини
Оголошення

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту