Рус
  • Головна
  • Нацбанк підвищив облікову ставку до 15,5%
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
17:31, Сьогодні
Надійне джерело

Нацбанк підвищив облікову ставку до 15,5%

Нацбанк підвищив облікову ставку до 15,5%

Правління Національного банку неочікувано підвищило облікову ставку на 0,5 відсоткового пункту – до 15,5% річних через стійке посилення фундаментального цінового тиску та очікуване пришвидшення інфляції до кінця року.

Поточний прогноз передбачає можливість подальшого підвищення облікової ставки та повернення до циклу пом’якшення процентної політики у другому кварталі 2027 року. Про це повідомила пресслужба НБУ.

Підвищення ставки має підтримати привабливість гривневих активів, стійкість валютного ринку та контрольованість інфляційних очікувань, а також сприяти поверненню інфляції на траєкторію сповільнення у 2027 році. Прогноз передбачає їхнє подальше прискорення: до 10% та 9,2% відповідно за підсумками 2026 року.

«Така динаміка зумовлюватиметься розширенням бюджетних стимулів, подальшим зростанням витрат підприємств на оплату праці, а також вторинними ефектами від подорожчання пального та послаблення гривні в попередні періоди», — зазначив главу НБУ Андрій Пишний.

За прогнозом НБУ інфляція почне знижуватись у 2027 році (до 6,9%) та досягне цільового рівня 5% наприкінці 2028 року. Цьому сприятимуть поступове скорочення дефіцитів бюджету, послаблення тиску на ринку праці, очікуване нарощування врожаїв, а також поліпшення ситуації в енергетиці в міру зниження безпекових ризиків. Вагомий вплив матимуть і заходи монетарної політики НБУ.

Поточний прогноз Нацбанку передбачає можливість подальшого підвищення облікової ставки та повернення до циклу пом’якшення процентної політики у другому кварталі 2027 року. Підвищення ставки має підтримати привабливість гривневих активів, стійкість валютного ринку та контрольованість інфляційних очікувань, а також сприяти поверненню інфляції на траєкторію сповільнення у 2027 році.

Як зауважив НБУ, у червні споживча інфляція сповільнилася до 7,2% у річному вимірі завдяки збільшенню пропозиції сирих продуктів харчування, тоді як базова пришвидшилася до 8,1% і перевищила прогноз НБУ. Регулятор прогнозує, що за підсумками 2026 року споживча інфляція становитиме 10%, базова — 9,2%. У 2027 році інфляція сповільнится.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Нацбанк #ставка
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту