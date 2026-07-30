Нацбанк підвищив облікову ставку до 15,5%

Правління Національного банку неочікувано підвищило облікову ставку на 0,5 відсоткового пункту – до 15,5% річних через стійке посилення фундаментального цінового тиску та очікуване пришвидшення інфляції до кінця року.

Поточний прогноз передбачає можливість подальшого підвищення облікової ставки та повернення до циклу пом’якшення процентної політики у другому кварталі 2027 року. Про це повідомила пресслужба НБУ.

Підвищення ставки має підтримати привабливість гривневих активів, стійкість валютного ринку та контрольованість інфляційних очікувань, а також сприяти поверненню інфляції на траєкторію сповільнення у 2027 році. Прогноз передбачає їхнє подальше прискорення: до 10% та 9,2% відповідно за підсумками 2026 року.