Нацбанк підвищив облікову ставку до 15,5%
Правління Національного банку неочікувано підвищило облікову ставку на 0,5 відсоткового пункту – до 15,5% річних через стійке посилення фундаментального цінового тиску та очікуване пришвидшення інфляції до кінця року.
Поточний прогноз передбачає можливість подальшого підвищення облікової ставки та повернення до циклу пом’якшення процентної політики у другому кварталі 2027 року. Про це повідомила пресслужба НБУ.
Підвищення ставки має підтримати привабливість гривневих активів, стійкість валютного ринку та контрольованість інфляційних очікувань, а також сприяти поверненню інфляції на траєкторію сповільнення у 2027 році. Прогноз передбачає їхнє подальше прискорення: до 10% та 9,2% відповідно за підсумками 2026 року.
«Така динаміка зумовлюватиметься розширенням бюджетних стимулів, подальшим зростанням витрат підприємств на оплату праці, а також вторинними ефектами від подорожчання пального та послаблення гривні в попередні періоди», — зазначив главу НБУ Андрій Пишний.
За прогнозом НБУ інфляція почне знижуватись у 2027 році (до 6,9%) та досягне цільового рівня 5% наприкінці 2028 року. Цьому сприятимуть поступове скорочення дефіцитів бюджету, послаблення тиску на ринку праці, очікуване нарощування врожаїв, а також поліпшення ситуації в енергетиці в міру зниження безпекових ризиків. Вагомий вплив матимуть і заходи монетарної політики НБУ.
Поточний прогноз Нацбанку передбачає можливість подальшого підвищення облікової ставки та повернення до циклу пом’якшення процентної політики у другому кварталі 2027 року. Підвищення ставки має підтримати привабливість гривневих активів, стійкість валютного ринку та контрольованість інфляційних очікувань, а також сприяти поверненню інфляції на траєкторію сповільнення у 2027 році.
Як зауважив НБУ, у червні споживча інфляція сповільнилася до 7,2% у річному вимірі завдяки збільшенню пропозиції сирих продуктів харчування, тоді як базова пришвидшилася до 8,1% і перевищила прогноз НБУ. Регулятор прогнозує, що за підсумками 2026 року споживча інфляція становитиме 10%, базова — 9,2%. У 2027 році інфляція сповільнится.