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Ольга Романова
редактор
10:26, Сьогодні
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Передавав родичу в РФ дані про українських військових: у Краматорську затримали 48-річного таксиста

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Передавав родичу в РФ дані про українських військових: у Краматорську затримали 48-річного таксиста

Правоохоронці повідомили про підозру 48-річному мешканцю Краматорська, якого слідство вважає причетним до незаконного поширення інформації про розташування українських військових та об'єктів критичної інфраструктури.

У березні 2026 року чоловік, який працював таксистом, передавав інформацію про місця дислокації підрозділів Сил оборони України та логістичні маршрути ЗСУ своєму небожу, який після початку повномасштабного вторгнення виїхав до Росії. Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

Як стверджують правоохоронці, під час листування підозрюваний також висловлював підтримку державі-агресору та вітав родича з російськими святами. Крім того, він повідомляв про розташування особового складу українських військових у Краматорську та Краматорському районі, а також уточнював місця розташування мостів і автомобільних шляхів.

«У липні 2026 року протиправну діяльність чоловіка викрито та припинено. Під час санкціонованого обшуку за місцем мешкання виявлено та вилучено, ймовірно, бойову гранату Ф-1. Її направлено на експертизу», — повідомили у прокуратурі.

Чоловікові повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України — несанкціоноване поширення інформації про розміщення Збройних Сил України. За клопотанням прокурора суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

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#Донеччина #Краматорськ #таксист #ЗСУ #підозра
Ольга Романова
редактор
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