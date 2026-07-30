Через ревнощі застрелив дружину: мешканця Донеччини відправили за ґрати на 8 років
Суд визнав винним 50-річного жителя селища Ясногірка Краматорського району в умисному вбивстві дружини та призначив йому покарання у вигляді восьми років позбавлення волі.
Прокурори довели, що ввечері 8 лютого 2026 року подружжя разом вживало алкогольні напої у літній кухні. Згодом між чоловіком і жінкою виникла сварка на ґрунті ревнощів, про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.
За даними слідства, після конфлікту чоловік виготовив із підручних матеріалів саморобний монтажний будівельний пістолет. Коли дружина відпочивала на ліжку, він здійснив постріл їй у голову.
«Від смертельного поранення потерпіла загинула на місці. Після скоєного зловмисник самостійно викликав швидку медичну допомогу», — повідомили у прокуратурі.
Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою вину. До набрання вироком законної сили він перебував під вартою.
Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) та призначив йому покарання у вигляді восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування та оперативний супровід у справі здійснювали співробітники Краматорського районного управління поліції ГУНП у Донецькій області.