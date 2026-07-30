На Донеччині за добу окупанти 13 разів обстріляли населені пункти: три людини загинули та ще семеро поранено

За 29 липня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: у Райгородку, Слов'янську і Дружківці. Ще 7 людей в області за добу дістали поранення.

Всього за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 899 людей, у тому числі 61 дитину, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Білозерському пошкоджено багатоповерхівку.



Краматорський район. У Райгородку Миколаївської громади 1 людина загинула і 6 поранені, 1 будинок знищено і 11 пошкоджено. У Слов'янську 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 62 приватні будинки, адмінбудівлю і 2 автівки. У Краматорську пошкоджено багатоповерхівку і автомобіль. В Олександрівці пошкоджено 2 приватні будинки і авто. У Дружківці загинула людина, пошкоджено 16 приватних будинків.

