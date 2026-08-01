Окупаційна влада Донецька остаточно ліквідує ринок «Аквілон»: торгові ряди демонтують

У тимчасово окупованому Донецьку через реконструкцію водогону закривають господарсько-будівельну частину ринку «Аквілон».

Торгові ряди на цій території найближчим часом планують демонтувати. Про це заявив так званий голова уряду «ДНР» Андрій Чертков.

За його словами, підприємцям, які працюють у господарсько-будівельному секторі ринку, запропонували перейти на вільні торгові місця у речовій та автомобільній частинах «Аквілону».

«Підприємцям, які торгують на господарсько-будівельній частині, запропоновано зайняти вільні місця на речовій та автомобільній частинах ринку. Договори оренди продовжено до 31 грудня 2026 року», — повідомив Чертков.

Також представник окупаційної адміністрації доручив відкрити всі проходи та проїзди на діючій частині ринку «Аквілон», щоб забезпечити перехід людей на інший бік вулиці Гірської. Причиною закриття частини торгового майданчика називають реконструкцію водогону.

Легендарний ринок Донецька

Ринок «Аквілон» є досить знаковим місцем для мешканців міста - він існував понад 30 років, почав динамічно розвиватися у 90-ті, і, мабуть, кожен дорослий донеччанин хоч раз у житті купував тут або джинси, або щось для ремонту вдома, наприклад, дешеву сантехніку.

Проблеми з підприємцями виникали на ринку і за часів української влади. Але тоді протести підприємців дуже швидко заставляли міську владу йти на поступки.

Так, у лютому 2014 року близько 300 підприємців ринку «Аквілон» вийшли на мітинг. Вони вимагали від адміністрації ринку скоротити вартість оплати оренди торгового місця.

Тоді адміністрація ринку, в особі директора ТОВ «Аквілон» Зої Хітрік, розглянувши заяви підприємців, погодилася зменшити ставки на 30%. Однак ця цифра не влаштовувала багатьох підприємців і вони продовжили мітинг біля адмінбудівлі ринку, вимагаючи зниження ставок до 50%.

В іншому випадку продавці пообіцяли не припиняти акцію і "стояти до переможного кінця - як на Майдані". Після цього адміністрація ринку, і підприємці у процесі спекотних дебатів знайшли компроміс та домовилися, що орендну плату за торгове місце на ринку "Аквілон" буде знижено на 50%.

Як не дивно, але цієї хвилі протесту вистачило настільки, що підприємців не чіпали ще потім десять років після окупації Донецька

Підприємці зверталися до Бастрикіна але марно

Про свої наміри ліквідувати ринок окупаційна влада вперше заявила у червні 2025 року. При цьому остаточне рішення про майбутнє «Аквілону» обіцяли ухвалити спільно з місцевими жителями.

«Зараз разом із мешканцями вирішується питання: залишити торгові ряди, які наразі зайняті лише на третину, чи отримати благоустроєний бульвар. Передбачаю запитання підприємців щодо подальшої роботи. Їхню думку обов’язково врахуємо», – обіцяв тоді Чертков.

І дійсно, за інформацією окупаційної влади, вони провели опитування з заздалегідь передбачуваним результатом. Нібито мешканці Донецька повністю схвалюють рішення окупаційною влади. Але підприємці записали відео, де звинувачували владу у «фабрикації опитування», згідно з яким нібито більшість донеччан виступає за ліквідацію ринка.

«Жодного підприємця ринку та нікого з мешканців, які підписали наші звернення на захист ринку (а зібрано близько 3000 підписів), не було опитано. Рішення про призначення опитування, методику, опитувальні листи, відомості про верифікацію учасників нам не надано. Вважаємо, що нібито проведене опитування сфабриковане для видимості законності вже ухваленого рішення», - йдеться в зверненні підприємців.

У своєму зверненні підприємці напряму звинувачують окупаційну владу в бажанні знищити популярний ринок.

«Майже рік ми намагаємося домогтися від органів влади ДНР простих та зрозумілих відповідей на прості та зрозумілі питання. Чому ринок, який пропрацював 30 років, що годує сотні сімей, що допомагає біженцям, повинен бути стер з лиця землі? І кому насправді вигідно, щоб нас тут не було?», - завдали торговці риторичне питання.

Підприємці вважали, що насправді «земля обіцяна іншим власникам, а ремонт «водоводу використовується для переділу власності». Зазначається, що обіцянки «альтернативний майданчик», на який їх обіцяли перевести для продовження роботи, вже не йдеться. У підсумку наївні торговці просять голову Слідчого комітету РФ Олександра Бастрикіна захистити їх права.

«Просимо слідчий комітет на чолі з вами з'ясувати, чи дійсно для ремонту труби потрібно зносити ринок, який годує тисячі людей, чи цю землю просто готують для когось іншого. Захистіть наше право на працю, гідність і правду», - йшлося у звернення.

Але відповіді на це звернення підприємці так і не отримали.Таким чином незважаючи на протести та звернення історія легендарного донецького ринка добігає кінця.