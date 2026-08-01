Сили оборони України уразили Зуївську ТЕС на окупованій Донеччині: на станції спалахнула пожежа, - ФОТО

Сили оборони України уразили Зуївську теплоелектростанцію, розташовану в тимчасово окупованому Зугресі Донецької області. Після нічної атаки на об'єкті виникла пожежа.

Світлини з місця події з'явилися в місцевих телеграм-каналах. Їх також опублікував і геолокував моніторинговий ресурс Exilenova+, який підтвердив місце зйомки.

За наявною інформацією, внаслідок удару загорівся машинний зал електростанції. Даних про постраждалих або масштаби пошкоджень наразі немає.

«Нічна атака спричинила пожежу в машинному залі підприємства», — зазначає моніторинговий ресурс Exilenova+, який оприлюднив геолоковані кадри з місця події.

Зуївська ТЕС розташована у місті Зугрес, приблизно за 40 кілометрів на схід від Донецька. Електростанція має чотири енергоблоки загальною встановленою потужністю 1245 МВт.

Основним паливом для виробництва електроенергії на станції є вугілля, а резервними видами палива — мазут і природний газ.

Офіційного підтвердження удару з боку Генерального штабу Збройних сил України на момент публікації не надходило. Також не оприлюднено інформації про масштаби пошкоджень енергетичного об'єкта.