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  • На Донеччині за добу окупанти 25 разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще семеро поранено
Ольга Романова
редактор
10:41, Сьогодні
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На Донеччині за добу окупанти 25 разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще семеро поранено

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На Донеччині за добу окупанти 25 разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще семеро поранено

За 31 липня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Краматорську. Ще 7 людей в області за добу дістали поранення.

Всього за добу росіяни 25 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 884 людини, у тому числі 43 дитини, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін..

Покровський район. У Святогорівці Добропільської громади пошкоджено будинки.

Краматорський район. У Слов'янську поранено людину; у Мирному пошкоджено склад. У Краматорську 1 людина загинула і 6 поранені, пошкоджено 18 багатоповерхівок, 2 адмінбудівлі, крамницю, банк, пошту, гаражі та автівку; у Семенівці пошкоджено 10 приватних будинків; у Дмитрівці пошкоджено авто. У Дружківці пошкоджено багатоповерхівку.



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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
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