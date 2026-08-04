11:56, 4 серпня
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«Ураган» не встиг відкрити вогонь: українські дрони знищили російський РСЗВ на Донеччині,- ВІДЕО
Дрони Lasar’s Group Національної гвардії України знищили заряджену російську РСЗВ БМ-27 «Ураган» дорогою на вогневу позицію на Новопавлівському напрямку, поблизу Великої Новосілки.
Відео знищення опублікувала пресслужба підрозділу.
Зазначається, що аналітики підрозділу на основі розвідувальних даних зібрали інформацію про район розташування вогневих рубежів РСЗВ та скерували туди екіпажі ударних дронів, які завдяки отриманим даним вийшли на ціль.
Судячи з відео, «Ураган» перевозив повний боєкомплект і рухався на позицію для бойової роботи. Після двох влучних ударів дронів-бомбардувальників техніка загорілася, а реактивні снаряди почали неконтрольовано запускатися з машини, яку не розгорнули в бойове положення.
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