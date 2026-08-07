Рус
  • Головна
  • За добу захисники України знищили 1210 російських окупантів
Ольга Романова
редактор
09:02, 7 серпня
Надійне джерело

За добу захисники України знищили 1210 російських окупантів

Читать на русском
За добу захисники України знищили 1210 російських окупантів

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1210 солдатів.

Знищено один танк, 11 бойових броньованих машин, 67 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 3 засоби ППО, 14 НРК, 386 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 6 штук спецтехніки. Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.08.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 455 420 (+1 210) осіб.
  • танків – 12 247 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 25 098 (+11) од.
  • артилерійських систем  – 47 522 (+67) од.
  • РСЗВ – 2 008 (+2) од.
  • засоби ППО  – 1 550 (+3) од.
  • літаків  – 439 (+0) од.
  • гелікоптерів – 354 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів  – 2 152 (+14) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 447 855 (+1 589) од.
  • крилаті ракети – 5 007 (+0) од.
  • кораблі / катери – 34 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 131 068 (+386) од.
  • спеціальна техніка – 4 502 (+6) од.
Фото: Генштаб. Дані уточнюються.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизируйтесь, чтобы оценить
Авторизируйтесь, чтобы оценить
Останні новини
Оголошення

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту