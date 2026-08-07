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За добу захисники України знищили 1210 російських окупантів

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1210 солдатів. Знищено один танк, 11 бойових броньованих машин, 67 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 3 засоби ППО, 14 НРК, 386 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 6 штук спецтехніки. Про це повідомив Генштаб. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.08.26 орієнтовно склали: особового складу – близько 1 455 420 (+1 210) осіб.

танків – 12 247 (+1) од.

бойових броньованих машин – 25 098 (+11) од.

артилерійських систем – 47 522 (+67) од.

РСЗВ – 2 008 (+2) од.

засоби ППО – 1 550 (+3) од.

літаків – 439 (+0) од.

гелікоптерів – 354 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 2 152 (+14) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 447 855 (+1 589) од.

крилаті ракети – 5 007 (+0) од.

кораблі / катери – 34 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 131 068 (+386) од.

спеціальна техніка – 4 502 (+6) од. Фото: Генштаб. Дані уточнюються.

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Ольга Романова редактор