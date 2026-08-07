09:02, 7 серпня
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За добу захисники України знищили 1210 російських окупантів
Упродовж минулої доби російська армія втратила 1210 солдатів.
Знищено один танк, 11 бойових броньованих машин, 67 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 3 засоби ППО, 14 НРК, 386 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 6 штук спецтехніки. Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.08.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 455 420 (+1 210) осіб.
- танків – 12 247 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 25 098 (+11) од.
- артилерійських систем – 47 522 (+67) од.
- РСЗВ – 2 008 (+2) од.
- засоби ППО – 1 550 (+3) од.
- літаків – 439 (+0) од.
- гелікоптерів – 354 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 2 152 (+14) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 447 855 (+1 589) од.
- крилаті ракети – 5 007 (+0) од.
- кораблі / катери – 34 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 131 068 (+386) од.
- спеціальна техніка – 4 502 (+6) од.
Фото: Генштаб. Дані уточнюються.
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