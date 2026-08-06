«Чорна вдова» у Донецьку: мешканці окупованого міста помітили небезпечного павука, - ВІДЕО

У Рутченківському районі (колишній Кіровський) тимчасово окупованого Донецька помітили павука каракурта, відомого як «чорна вдова».

Каракурт належить до отруйних видів павуків. Його укуси можуть становити небезпеку для людини, оскільки отрута впливає на нервову систему.

Фахівці зазначають, що в останні роки через зміни клімату ареал проживання каракуртів розширюється. Павуки цього виду надають перевагу теплим і сухим місцевостям, ховаються у траві, під камінням, у щілинах та інших укриттях.

У разі зустрічі з каракуртом не рекомендують брати його до рук або намагатися самостійно зловити.











