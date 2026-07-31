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Ольга Романова
редактор
10:56, Сьогодні
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У Слов’янську викрили адвоката та його співмешканку, які продавали психотропи, - ФОТО

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У Слов’янську викрили адвоката та його співмешканку, які продавали психотропи, - ФОТО

У прифронтовому Слов’янську правоохоронці викрили діючого адвоката та його співмешканку, які організували продаж особливо небезпечної психотропної речовини PVP.

Наразі обом повідомлено про підозру, а суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За даними Донецької обласної прокуратури, 41-річний адвокат у червні 2026 року домовився із наркозалежним клієнтом про продаж двох zip-пакетів із психотропом. Щоб приховати незаконну діяльність, чоловік заховав речовину у коробці з-під тютюнових виробів. За збут він отримав 3 тисячі гривень.

У Слов’янську викрили адвоката та його співмешканку, які продавали психотропи, - ФОТО, фото-1

До незаконного бізнесу була залучена і його 39-річна співмешканка, яка раніше вже була засуджена за аналогічний злочин. Вона продала покупцеві згорток із 5 грамами PVP, отримавши 6 тисяч гривень на банківську картку. Крім того, у липні жінка збувала ще два пакети з психотропною речовиною за 3 тисячі гривень.

У Слов’янську викрили адвоката та його співмешканку, які продавали психотропи, - ФОТО, фото-2

Під час проведення обшуків у помешканні підозрюваних правоохоронці вилучили 23 пакування з речовиною, підготовленою для продажу, гроші, банківські картки, мобільні телефони та електронні ваги.

«Незаконну діяльність збувальників викрито правоохоронцями під час санкціонованих слідчим суддею обшуків. Вилучені речові докази підтверджують причетність підозрюваних до збуту особливо небезпечної психотропної речовини», — повідомили у прокуратурі.

Чоловіку інкримінують незаконне придбання, зберігання та збут психотропних речовин (ч. 2, 3 ст. 307 Кримінального кодексу України). Йому загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Жінці, з урахуванням попередньої судимості, може загрожувати від 9 до 12 років ув’язнення також із конфіскацією майна.

Досудове розслідування проводить слідче управління ГУНП в Донецькій області. Оперативний супровід здійснювали співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях і управління стратегічних розслідувань у Донецькій області

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#Донеччина #Словʼянськ #адвокат #наркотики #прокуратура
Ольга Романова
редактор
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