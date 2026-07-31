Рус
  • Головна
  • На Донеччині за добу окупанти 15 разів обстріляли населені пункти: пʼятеро людей поранено
Ольга Романова
редактор
10:24, Сьогодні
Надійне джерело

На Донеччині за добу окупанти 15 разів обстріляли населені пункти: пʼятеро людей поранено

Читать на русском
На Донеччині за добу окупанти 15 разів обстріляли населені пункти: пʼятеро людей поранено

За 30 липня росіяни поранили 5 жителів Донеччини.

Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 767 людей, у тому числі 48 дітей, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Краматорський район. У Райгородку Миколаївської громади 2 приватні будинки знищено і 1 пошкоджено. У Слов'янську поранено людину, пошкоджено 6 приватних будинків і промислове приміщення. У Краматорську поранено 3 людини, пошкоджено багатоповерхівку і 2 адмінбудівлі. У Дружківці поранено людину.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту