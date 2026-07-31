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На Донеччині за добу окупанти 15 разів обстріляли населені пункти: пʼятеро людей поранено
За 30 липня росіяни поранили 5 жителів Донеччини.
Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 767 людей, у тому числі 48 дітей, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Краматорський район. У Райгородку Миколаївської громади 2 приватні будинки знищено і 1 пошкоджено. У Слов'янську поранено людину, пошкоджено 6 приватних будинків і промислове приміщення. У Краматорську поранено 3 людини, пошкоджено багатоповерхівку і 2 адмінбудівлі. У Дружківці поранено людину.
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