На Донеччині за добу окупанти 15 разів обстріляли населені пункти: пʼятеро людей поранено

За 30 липня росіяни поранили 5 жителів Донеччини.

Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 767 людей, у тому числі 48 дітей, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Краматорський район. У Райгородку Миколаївської громади 2 приватні будинки знищено і 1 пошкоджено. У Слов'янську поранено людину, пошкоджено 6 приватних будинків і промислове приміщення. У Краматорську поранено 3 людини, пошкоджено багатоповерхівку і 2 адмінбудівлі. У Дружківці поранено людину.



