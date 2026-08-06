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  • Жителя Костянтинівки засудили до 8 років ув’язнення за продаж метадону
Ольга Романова
редактор
11:56, 6 серпня
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Жителя Костянтинівки засудили до 8 років ув’язнення за продаж метадону

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Жителя Костянтинівки засудили до 8 років ув’язнення за продаж метадону

Мешканця Костянтинівки засудили до 8 років позбавлення волі за незаконне придбання, зберігання та збут наркотиків.

Також суд ухвалив конфіскувати його майно. Як повідомили у Костянтинівській окружній прокуратурі, прокурори довели вину чоловіка за фактами повторного збуту наркотичного засобу та незаконного зберігання метадону — за ч. 1, 2 ст. 307 та ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України.

За матеріалами справи, на початку 2025 року житель Костянтинівки вирішив заробляти на продажі наркотиків. Він облаштовував схованки у господарській будівлі неподалік свого будинку, куди приводив покупців та повідомляв їм місце закладки.

Правоохоронці встановили, що чоловік кілька разів збував метадон — по 0,5 грама. Вартість одного грама наркотичної речовини становила близько 3 тисяч гривень.

У січні 2025 року зловмисника викрили та затримали правоохоронці. Наразі до набрання вироком законної сили він перебуває під вартою.

Досудове розслідування проводили співробітники відділу поліції №2 Краматорського районного управління поліції ГУНП у Донецькій області.

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#Донеччина #Констянтинівка #наркоторговець #суд #вирок
Ольга Романова
редактор
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