Жителя Костянтинівки засудили до 8 років ув’язнення за продаж метадону

Мешканця Костянтинівки засудили до 8 років позбавлення волі за незаконне придбання, зберігання та збут наркотиків.

Також суд ухвалив конфіскувати його майно. Як повідомили у Костянтинівській окружній прокуратурі, прокурори довели вину чоловіка за фактами повторного збуту наркотичного засобу та незаконного зберігання метадону — за ч. 1, 2 ст. 307 та ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України.

За матеріалами справи, на початку 2025 року житель Костянтинівки вирішив заробляти на продажі наркотиків. Він облаштовував схованки у господарській будівлі неподалік свого будинку, куди приводив покупців та повідомляв їм місце закладки.

Правоохоронці встановили, що чоловік кілька разів збував метадон — по 0,5 грама. Вартість одного грама наркотичної речовини становила близько 3 тисяч гривень.

У січні 2025 року зловмисника викрили та затримали правоохоронці. Наразі до набрання вироком законної сили він перебуває під вартою.

Досудове розслідування проводили співробітники відділу поліції №2 Краматорського районного управління поліції ГУНП у Донецькій області.