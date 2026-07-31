За добу захисники України знищили 1340 російських окупантів

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1340 солдатів.

Знищено один танк, 7 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, 3 засоби ППО, 413 одиниць автомобільної техніки і автоцистерн і 3 штуки спецтехніки. Про це розповіли у Генштабі.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.07.26 орієнтовно склали:

особового складу – близько 1 446 150 (+1 340) осіб

танків – 12 231 (+1) од.

бойових броньованих машин – 25 056 (+7) од.

артилерійських систем – 47 045 (+42) од.

РСЗВ – 1 976 (+0) од.

засоби ППО – 1 525 (+3) од.

літаків – 439 (+0) од.

гелікоптерів – 354 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 2 081 (+10) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 435 665 (+1 525) од.

крилаті ракети – 5 005 (+55) од.

кораблі / катери – 34 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 128 034 (+413) од.

спеціальна техніка – 4 483 (+3) од.