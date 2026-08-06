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Російські дрони атакували Краматорську громаду та Слов’янськ: троє людей поранені, - ФОТО

Російські війська атакували населені пункти Донецької області безпілотниками. Унаслідок ударів по житловій забудові поранення дістали троє людей. Ворожі БпЛА завдали ударів по Краматорській громаді та місту Слов’янськ. Пошкоджень зазнали житлові будинки, повідомляє ДСНС України. На місцях атак працювали рятувальники ДСНС. Вони ліквідували всі пожежі, які виникли через удари російських безпілотників. Інформація щодо масштабів руйнувань та стану постраждалих уточнюється.





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Ольга Романова редактор