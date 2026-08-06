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Ольга Романова
редактор
11:28, 6 серпня
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Російські дрони атакували Краматорську громаду та Слов’янськ: троє людей поранені, - ФОТО

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Російські дрони атакували Краматорську громаду та Слов’янськ: троє людей поранені, - ФОТО

Російські війська атакували населені пункти Донецької області безпілотниками. Унаслідок ударів по житловій забудові поранення дістали троє людей.

Ворожі БпЛА завдали ударів по Краматорській громаді та місту Слов’янськ. Пошкоджень зазнали житлові будинки, повідомляє ДСНС України.

Російські дрони атакували Краматорську громаду та Слов’янськ: троє людей поранені, - ФОТО, фото-1

На місцях атак працювали рятувальники ДСНС. Вони ліквідували всі пожежі, які виникли через удари російських безпілотників.

Російські дрони атакували Краматорську громаду та Слов’янськ: троє людей поранені, - ФОТО, фото-2

Інформація щодо масштабів руйнувань та стану постраждалих уточнюється.

Російські дрони атакували Краматорську громаду та Слов’янськ: троє людей поранені, - ФОТО, фото-3



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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки #Словʼянськ #пожежі
Ольга Романова
редактор
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